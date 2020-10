Coronavirus, nuove disposizioni per l’uso della mascherina per chi fa attività motoria all’aperto

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il Viminale ha pubblicato una nuova circolare che include alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato lo scorso 7 ottobre. La disposizione che prevede l’uso della mascherina esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione. Perciò, anche coloro che svolgono attività motorie all’aperto dovranno indossare la mascherina.