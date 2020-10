Fabiano Santacroce è stato un grande difensore del Napoli; nonostante la sua breve permanenza, il difensore senegalese ha stupito molti tifosi e addetti ai lavori. Per i nostalgici, vi ricordiamo che stasera Fabiano Santacroce sarà l’ospite della puntata di MondoNapoli Live.

Nel frattempo, Santacroce ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato della difesa degli azzurri e dei suoi interpreti. Queste le sue parole:

“Manolas e Koulibaly sono migliorati rispetto all’anno scorso sotto il punto di vista dell’intesa: forse era giusta l’idea di prendere un difensore centrale d’esperienza, come poteva essere Sokratis. Manca un po’ un calciatore alla Albiol, che serve sempre in una squadra: ai tempi anche io risentii dell’assenza di un difensore d’esperienza che mi potesse far crescere. Non so se questo Napoli possa vincere lo Scudetto, ma credo che possa giocare con il 4-2-3-1 con l’arrivo di Bakyoko. Il suo innesto permette a Gattuso di schierare molti giocatori offensivi”.