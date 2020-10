Galli: “Juve-Napoli? La morte dello sport, non si può mettere in discussione quanto detto da una ASL”

Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive all’Ospedale Sacco di Milano, è intervenuto a LA7 dove ha parlato anche della vicenda legata a Juventus-Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Juve-Napoli? La morte dello sport, il Napoli non è partito per questioni di forze maggiori e il caso dovrebbe essere chiuso qui. Per vicende come queste, se non rispettate, sono previste anche denunce penali. Non si può entrare in trattativa rispetto ad una decisione di una ASL. Mi dispiace, ma si tratta di una disposizione adottata da un’autorità superiore in una situazione che è ancora di emergenza… anche se si tratta di un’emergenza molto all’italiana, con ogni Regione che decide per fatti loro. Campionato chiuso? Sarei molto addolorato, si lavora sulla lama del coltello, poiché in questi casi la faccenda può andare a degenerare”.