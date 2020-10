Castellacci: “Il Napoli non deve essere punito e vi spiego il motivo”

Il Presidente medici sportivi italiani, Enrico Castellacci, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il virus va controllato, e anche i protocolli vanno adeguati al momento. Se ci sono delle novità, serve la plasticità mentale per poterli modificare. Il Napoli ha ragione perché è stato bloccato dall’azienda sanitaria e non poteva fare altrimenti. Anche la Juve ha ragione perché ha rispettato il protocollo. Entrambi hanno fatto bene, ma entrambi hanno anche sbagliato. Il protocollo è preciso e ci sono delle eccezioni, quando si dice che il protocollo può non essere seguito su indicazione dello Stato o di un’autorità sanitaria, come l’Asl. La cosa che fa tremare i polsi, è la mancanza di direzione centrale da parte del Governo. Serve il coordinamento nazionale, altrimenti il campionato si può bloccare facilmente, basta un provvedimento dell’Asl locale. Oggi anche il senso di sportività è venuto a mancare. È diventato deleterio. Se la Juventus è convinta di aver fatto bene, perché ha seguito il protocollo, spiegatemi perché il Napoli debba essere condannato, visto anche il Napoli ha rispettato il protocollo”.