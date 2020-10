Antonio Careca, ex storico attaccante del Napoli, in occasione del suo compleanno (ieri) è intervenuto in diretta a Marte Sport Live:

“Ho seguito quello che è successo con la partita con la Juventus che non si è giocata, situazione particolare, spero che si risolva per il meglio per il mio Napoli. Il Napoli ed Osimhen? Sto seguendo con molta attenzione gli azzurri che hanno iniziato molto bene. Osimhen ha ottime qualità, è giovane e può crescere, spero che lasci un segno nel Napoli un po’ come ho fatto io. Farà il 10% di quello che ho fatto io? Anche l’1% di quello che ho fatto io va bene”