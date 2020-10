Oltre la questione Juventus,Napoli sono ore calde anche per il calciomercato. Dopo l’addio di Douglas Costa, la Juventus cerca un esterno d’attacco e stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio a Sky, questa notte è pronta a sferrare l’attacco decisivo alla Fiorentina per Chiesa. Attualmente c’è l’accordo tra il calciatore e la società bianconera ed anche quella tra le due società con prestito oneroso biennale (2 min primo anno, 8 milioni secondo anno) ed obbligo di riscatto a 40 milioni dalla stagione 2021/2022 a patto che la Juventus si qualifichi tra le prime 4 nel campionato, che il calciatore faccia il 60% delle presenze totali (una presenza è conteggiata solo se il calciatore disputa almeno 30 minuti) o che il fiorentino sigli 10 gol e 10 assist. Basta venga soddisfatto uno di questi tre requisiti.

Attualmente l’ostacolo è dato dal fatto che il calciatore vuole rinnovare con i toscani con adeguamento del contratto pari a quanto offrirebbe la Juventus mentre Rocco Commisso non è d’accordo. Se la situazione si sblocca domani visite mediche per Chiesa in bianconero e per Callejon in Viola.