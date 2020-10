Nota del Comitato Tecnico Scientifico: dà ragione al Napoli

Tantissime le polemiche su Juventus-Napoli, tantissime anche le dichiarazioni, comunicati ufficiali e note dei vari organi competenti. Per fare chiarezza riportiamo una nota del Comitato Tecnico Scientifico che su situazioni analoghe scrive:

“Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale (ASL, ndr) competente e, per quanto di competenza, del medico sociale dei calciatori e del medico competente per gli altri“.

Il Napoli ha un’arma in più nella battaglia legale per il ricorso.