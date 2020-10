Sky – Napoli in emergenza, la probabile formazione contro la Juventus

Dopo le indisponibilità di Zielinski ed Elmas, risultati positivi al Coronavirus, il Napoli si trova in emergenza a centrocampo e in attacco in vista della sfida contro la Juventus, per via anche dell’infortunio di Insigne. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ugolini ha chiarito i dubbi di formazione. Queste le sue dichiarazioni:

“Domani molto probabilmente vedremo un Napoli offensivo. Senza Elmas, Gattuso sarà costretto a schierare un 4-2-3-1 con Lozano, Mertens e Politano a supporto di Osimhen, con Demme e Fabian Ruiz a centrocampo, dove si garantirebbe anche un ricambio, ossia Lobotka. In alternativa potrebbe optae per il 4-3-3 con Lobotka, Demme e Ruiz in mediana, Mertens, Osimhen e Lozano nel tridente. In porta pronto Ospina, difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj”.