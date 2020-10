Gazzetta – Napoli, preoccupazione fra gli azzurri per i tamponi: trasferta di Torino ancora non programmata. Le ultime

Juventus-Napoli si avvicina, ma la trasferta non è delle migliori dopo il focolaio Covid che ha interessato il Genoa, ultima avversaria in campionato degli azzurri. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive le ultime a riguardo in casa Napoli:

“Ieri, prima dell’allenamento, ci sono stati i prelievi per il secondo test dopo il primo effettuato, martedì, che ha dato esito negativo per tutti ed oggi si conosceranno i risultati. Gli azzurri non sono tranquilli, molti hanno paura della possibile positività che potrebbe coinvolgere le famiglie.

La società non ha ancora programmato la trasferta di Torino perché domani mattina è previsto un altro giro di tamponi per giocatori e staff, i risultati arriveranno nella stessa giornata. Due sono le soluzioni per Torino: partenza domani sera, dopo cena, oppure partire domenica mattina con l’abituale volo charter”.