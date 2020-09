Domenica alle 15 sarà tempo di Napoli-Genoa in un San Paolo ancora – prevedibilmente – vuoto causa covid-19.

A tenere banco sarà solo il confronto sul campo, considerata l’assenza di spettacolo sugli spalti nonchè il non più vivo rapporto tra le tifoserie autrici, qualche anno fa, di una definitiva rottura dell’antico gemellaggio che legava grifoni e partenopei.

I rossoblù hanno fatto visita agli azzurri al San Paolo ben 49 volte: in 24 occasioni hanno vinto gli azzurri, in 7 hanno pareggiato e 7 volte i genoani sono tornati a casa festanti:

Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro il Genoa in Serie A:

18 marzo 2018 – Napoli v Genoa 1-0

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro il Genoa in Serie A

9 novembre 2019 – Napoli v Genoa 0-0

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Genoa in Serie A:

22 febbraio 2009 – Napoli v Genoa 0-1