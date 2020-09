Perse le piste Juventus e Roma, Arek Milik è in trattativa con il Tottenham. I discorsi sono stati avviati, ma l’affare è ancora in fase embrionale. Gli inglesi vorrebbe un prestito senza obbligo di riscatto, per via degli infortuni che hanno condizionato la carriera del polacco fino ad oggi e per il prezzo del giocatore. Lo riporta il quotidiano inglese The Athletic.