Il Mattino – De Luca favorevole alla riapertura degli stadi al 25%: le ultime in vista di Napoli-Genoa

Dopo il via libera ai 1000 tifosi negli stadi di calcio (clicca qui per approfondire), arrivano altre importanti novità sugli spettatori, riguardanti il Napoli. Come riportato da Il Mattino, durante la conferenza Stato-Regioni il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, sarebbe stato favorevole alla riapertura per il 25% della capienza totale. L’eventuale conferma dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In ogni caso, però, per Napoli-Genoa in programma domenica, si va verso la conferma dei 1000 spettatori come contro il Parma.