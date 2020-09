Il Napoli ha cercato e cerca un rinforzo in attacco per mettere a disposizione di Gattuso una squadra competitiva: tra i vari nomi circolati nelle ultime settimane, c’era anche quello di Alexander Sorloth.

L’attaccante norvegese del Crystal Palace piaceva tanto a Giuntoli, che lo voleva in attacco quando sembrava essere svanita la trattativa per Osimhen, ma poi non se ne fece più nulla. Ebbene, il giovane talento norvegese è stato acquistato oggi dal Lipsia, dove andrà a sostituire non uno qualsiasi, bensì Timo Werner, andato al Chelsea.

Il norvegese ha firmato un contratto di ben cinque anni con la squadra della Red Bull e prenderà il numero 19.