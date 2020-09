Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla cessione di Milik.

Queste le sue parole: “La cessione di Milik sta allarmando De Laurentiis, soprattutto il mancato accordo con la Roma per il polacco. Al momento è tornata alla ribalta la pista estera: nelle ultime ore, si è parlato tanto del Valencia, ma reputo impossibile l’acquisizione da parte degli spagnoli. Il Valencia è in una grave crisi e dubito che possa spendere 30 milioni per un giocatore quasi in scadenza. Il Newcastle ci aveva pensato, ma Milik rifiutò la destinazione e i Magpies hanno preso un altro attaccante. In Premier, ad oggi, solo il Tottenham può prendere Milik. In questo momento, per Milik ci sono tre soluzioni: o va via prima del 5 ottobre, o va via a gennaio o resta tutto l’anno in tribuna e va via a 0″.