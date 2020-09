ULTIM’ORA – Tutino, frenata improvvisa della Salernitana: le ultime

Sembrava fatta per il passaggio di Gennaro Tutino alla Salernitana (clicca qui per saperne di più). Quest’oggi il direttore sportivo azzurro Giuntoli aveva avuto un incontro positivo con il tecnico granata Castori e, mentre il giocatore stava per partire con direzione Salerno, il presidente Lotito ha avuto un ripensamento. Lo riporta il portale TuttoSalernitana.com, che racconta di come il calciatore sia entusiasta della nuova destinazione, con i tifosi che lo aspettano a braccia aperte.

Tutino però è stufo di aspettare e proprio in queste ore si sta cercando di evitare che l’affare sfumi. Il suo entourage avrebbe dato alla Salernitana un ultimatum di 24 ore, dopodiché inizierà a cercare un’altra destinazione.