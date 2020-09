Ciro Venerato, giornalista della Rai, è intervenuto durante Tg Rai Sport, commentando la trattativa tra Napoli e Roma per Milik:

“Questa sera si è trovato l’accordo tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik. Le cifre ufficali sono 3 milioni per il prestito oneroso, 15 per l’obbligo di riscatto e altri 3 milioni di bonus semplici e 5 di bonus complicati. Milik deve dare una risposta entro 48h, ma si va verso il “sì” definitivo. La Juve è pronta ad acquistare Dzeko dopo la chiusura della trattativa.”.