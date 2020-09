Arek Milik è ormai molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Come riferito da Alfredo Pedullà, il Napoli avrebbe accettato la proposta della Roma di 24 milioni di euro +4 di bonus dilazionati in più rate pagabili in 4 anni. Adesso, per la chiusura della trattativa serve solamente il “sì” del polacco. Questa potrebbe essere la settimana giusta per la fine di questa telenovela.

