Gazzetta: “Con avversari più forti sarà un lusso schierare 4 attaccanti”

La Gazzetta dello Sport ha parlato del nuovo modulo, il 4-2-3-1, utilizzato da Gattuso nei test in ritiro a Castel di Sangro contro il Castel di Sangro, L’Aquila e il Teramo. Il quotidiano ne parla così: “Rino Gattuso continua a provare il 4-2-3-1 e il test è confortante fino a un certo punto. Perché con avversari più forti sarà un lusso schierare 4 attaccanti, non tutti avvezzi alla fase difensiva. Però il tecnico sta lavorando per creare un’alternativa di sistema al 4-3-3 di base e serve tempo oltre alla disponibilità di giocatori. La manovra è un po’ meno fluida ma le verticalizzazioni funzionano. E soprattutto è un piacere vedere in azione Victor Osimhen, per la voglia che ha sempre di puntare la porta, ma anche di pressare l’avversario e correre con una leggerezza unica, fisica e mentale”.