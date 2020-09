Il Napoli segue con molta attenzione il mercato dei difensori: il City insiste sempre di più per Koulibaly, infatti nelle prossime ore potrebbe arrivare l’offerta decisiva per la sua cessione.

I nomi per sostituirlo sono tanti, i più caldi sono quelli di Sokratis ed Senesi. Quest’ultimo argentino con passaporto italiano che ha stupito in Olanda con la maglia del Feyenoord. Infatti l’edizione odierna di TuttoSport parla così di un possibile affondo azzurro per Marcos Senesi:

“L’altro centrale prenotato dal club azzurro è Marcos Senesi, 23 anni, argentino (con passaporto italiano) di proprietà del Feyenoord che lo aveva acquistato un anno fa dal San Lorenzo per 7 milioni di euro. Gli olandesi ora chiedono 25 milioni, ma con un’offerta da 20 milioni del Napoli, non batterebbero ciglio”.