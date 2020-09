Secondo quanto riportato dal quotidiano Olè, in Argentina c’è un focolaio che interessa non solo il campionato argentino ma anche la Coppa Libertadores: infatti pare che il Boca Juniors abbia 18 giocatori in rosa positivi al Covid19.

Una notizia che ha destato non poco clamore, infatti il club di Buenos Aires dovrebbe affrontare il Libertad in Libertadores tra meno di 15 giorni.