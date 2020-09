Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, pare che al momento non sia fissato nessuno incontro tra il Napoli l’agente Ramadani, ovvero l’intermediario della trattativa per portare Koulibaly al City.

“Il City non parla direttamente con noi per via della trattativa Jorginho” così pochi minuti fa ADL ha parlato in conferenza stampa.

Fali Ramadani si trova in Italia in questi giorni per vari incontri di mercato, non è da escludere un incontro nelle prossime ore con il club azzurro.