Giuntoli su Alex Meret: “Felice qui con noi. Vale 50 milioni”

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha fatto il punto sulla situazione relativa ad Alex Meret.

Ribadita la fiducia e centralità dell’ex SPAL nel progetto partenopeo. Queste le parole del direttore:

“Non abbiamo ricevuto offerte per Alex. In ogni caso lui è felice con noi, il suo agente è stato qui e per due ore e mezza abbiamo parlato di tutt’altro. Gli manca uno step, che compirà qui a Napoli. Diciamo che voi scrivete un po’ su tutto, la formazione di Gattuso, Ospina titolare, Meret che vale 50 milioni. Beh, su quello ci avete preso, li vale (ride, ndr)”.