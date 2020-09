Samuele Ricci, giovanissimo centrocampista dell’Empoli, è ad un passo dal diventare nuovo giocatore della Fiorentina. Il fantasista classe 2001 ha collezionato ottime prestazioni in serie B dove ha debuttato a 18 anni. Anche il Napoli era in corsa per aggiudicarsi il giovane talento, ma la Fiorentina ha battuto la concorrenza, chiudendo con l’Empoli su una cifra tra i 12 e i 15 milioni.