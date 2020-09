Sempre più caotica la situazione in casa Barça in merito al futuro del numero dieci argentino. Dopo aver manifestato la sua intenzione a lasciare il club catalano ed aver conosciuto le salatissime clausole necessarie per il suo addio, arriva il dietrofront del padre-agente dell’argentino:

“Stiamo studiando per poter lasciare Leo al Barcellona un altro anno, ci siamo visti con il presidente Bartomeu, è andata molto bene”