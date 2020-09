Stasera stanno andando in scena le prime nove partite di Nations League, la nuova competizione europea nata per eliminare le amichevoli tra nazioni. In ben tre match, troviamo almeno un giocatore del Napoli titolare.

In Spagna-Germania l’andaluso Fabian Ruiz è partito dal primo minuto, così come Rrhamani che sta guidando la difesa del Kosovo contro la Moldavia e Nikola Maksimovic, al centro della difesa serba impegnata contro la Russia.