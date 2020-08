Seconda sconfitta per il Napoli femminile: finisce 2-5 per la Fiorentina

Dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Bari, il Napoli femminile perde anche, in maniera ben più sonora, contro la Fiorentina. Le azzurre sono usciti sconfitte dalla sfida, infatti, per 2-5. La partita inizia bene per le campane che sbloccano il match al 19′ con Errico dopodiché sale in cattedra la Viola che prima pareggia grazie a Sabatino e poi passa in vantaggio nella prima frazione di gioco grazie all’autorete di Groff. Nel secondo tempo sigla la rete dell’1-3 Mascarello al minuto 50 dopodiché la Sabatino, al 56′ ed al 59′, mette a segno la sua personale tripletta. Ci pensa poi Chatzinikolaou al 66′ a rendere meno amara la sconfitta.