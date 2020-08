Qui la formazione più costata della Serie A. A riportarla è il sito Transfermarkt.com, che in base ai valori di mercato, ha quindi stilato la Top 11 più cara del massimo campionato italiano. Il valore della rosa si aggira intorno ai 700 milioni di euro. In porta c’è Gigio Donnarumma del Milan (60 milioni di euro), in difesa Koulibaly del Napoli (65 milioni di euro);De Vrij dell’Inter (60 milioni di euro) ; De Light della Juventus (70 milioni di euro), a centrocampo Eriksen (60 milioni di euro) , Milinkovic Savic (65 milioni di euro) , Zaniolo (55 milioni di euro) , Dybala (80 milioni di euro) , Ronaldo (60 milioni di euro); in attacco la coppia Lautaro M. (70 milioni di euro) e Lukaku (85 milioni di euro)