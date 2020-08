CorSera – Il futuro di Milik legato anche a Dzeko: la situazione in casa Roma

Il Corriere della Sera parla della situazione che vede coinvolti Edin Dzeko e la Roma, che potrebbero dirsi addio: da questo dipenderà anche il futuro di Milik.

Infatti, a breve ci sarà un incontro tra il bosniaco e il CEO della Roma Fienga: la volontà è quella di restare, ma se dovesse arrivare un’offerta di almeno 10 milioni di euro la Roma potrebbe pensarci, in quanto il calciatore percepisce un ricco stipendio.

La punta che potrebbe poi sostituirlo sarebbe Arkadiusz Milik e da qui si potrebbero anche intavolare discorsi per alcuni scambi che vedrebbero coinvolti anche giocatori come Under e Veretout: potrebbe partire una vera e propria giostra con l’addio di Dzeko.