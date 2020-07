Il Napoli passa in vantaggio: su un fantastico cross di Mario Rui a sinistra, Josè Maria Callejon taglia all’interno dell’area, anticipa Fazio e in scivolata batte Pau Lopez, che non è riuscito ad evitare il goal.

Dunque, il Napoli passa in vantaggio dopo che ha approcciato bene nel secondo tempo e passa in vantaggio con l’esterno spagnolo destinato a lasciare Napoli. Il goal è stato convalidato dopo un controllo al Var, ma la posizione dell’esterno spagnolo era assolutamente regolare.