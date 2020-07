Ricomincia il secondo tempo di Napoli e Roma: le due squadre sono pronte ad affrontarsi a viso aperto e a smuovere lo 0-0 di partenza. Subito vicino Insigne al goal con un cross profondo, ma Pau Lopez è sempre attento e bravo. Su una ripartenza KK ha fermato Pellegrini in scivolata ed è stato ammonito. Anche KK era diffidato e salterà il Genoa per squalifica, come Demme.

Gli allenatori non hanno usufruito di nessun cambio all’inizio di questa ripresa, ma ricordiamo che Fonseca ha usufruito di un cambio. Infatti nei giallorossi è uscito Smalling ed è entrato Fazio