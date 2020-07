Alle ore 19:30 l’Inter affronterà il Brescia a San Siro. I nerazzurri devono vincere per restare in scia alla Juventus anche se non è facile ridurre il gap con i bianconeri. Le rondinelle invece hanno un bisogno vitale di punti per cercare di salvarsi. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez.

Brescia: (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Dessena, Tonali, Zmrhal; Skrabb; Ayé, Donnarumma.