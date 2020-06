Si è conclusa la 34esima giornata di Bundesliga e con essa anche il campionato 2019/2020. Tutte le partite si sono disputate alle 15:30 e hanno sancito i verdetti sulle coppe europee e sulla salvezza.

Il Lipsia e il Borussia Monchengladbach si uniscono a Bayern Monaco e Borussia Dortmund e si qualificano alla prossima Champions League. Inutile la vittoria del Bayer Leverkusen sul Mainz, le aspirine restano quinte e vanno in Europa League. E ci vanno insieme all’Hoffeneim, che ha rifilato un sonoro poker al Dortmund, e al Wolfsburg che invece affronterà i preliminari. La sconfitta per 3-0 contro l’Union Berlino condanna il Fortuna Dusseldorf alla retrocessione, mentre il Werder Brema batte il Colonia e se la giocherà allo spareggio per restare in Bundesliga. Di seguito tutti i risultati:

Wolfsburg-Bayern Monaco 0-4

Bayer Leverkusen-Mainz 1-0

Borussia Dortmund-Hoffeneim 0-4

Borussia Monchengladbach-Hertha Berlino 2-1

Eintracht Francoforte-Paderborn 3-2

Augsburg-Lipsia 1-2

Friburgo-Shalke 4-0

Werder Brema-Colonia 6-1

Union Berlino-Fortuna Dusseldorf 3-0