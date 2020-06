Tanta, tantissima confusione a Piazza Garibaldi, dove sono presenti numerosi tifosi che attendono il ritorno della squadra. La situazione tuttavia è molto delicata ed in costante evoluzione: in questo momento il treno del Napoli è fermo sui binari, in attesa di comunicazioni precise dal club che sta valutando la possibilità di tornare indietro ad Afragola, evitando così definitivamente le ressa formatasi in città. Il tutto sarà deciso proprio in questi minuti, con la Polizia che continua a presidiare in assetto anti sommossa.