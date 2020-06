Vice. Pres AIC: “Aspettiamo prolungamento per i contratti in scadenza”

Umberto Calcagno, vice presidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live.

Questo il suo pensiero relativo alla spinosa situazione dei contratti in scadenza:

“Siamo in attesa dei prolungamenti relativi ai contratti in scadenza per il 30 giugno, inoltre, aspettiamo un cambio di protocollo per ciò concerne la quarantena, il consiglio federale nell’ultima discussione non ha deliberato nulla di nuovo.

Ricordo inoltre il bisogno di tutelare tutti i professionisti di categorie inferiori che percepiscono stipendi normali, a loro deve arrivare la mostra totale tutela”.