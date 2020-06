Kiss Kiss, Martino: “Il rinnovo di Callejon non mi meraviglierebbe”

Carmine Martino, noto cronista partenopeo per Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio alle frequenze della radio ufficiale del club:

“L’Inter sarà costretta a fare la gara visto il risultato d’andata: in campionato Conte impostò una strategia d’attesa, questa volta non sarà possibile.

Mertens? Giocherà sicuramente dal primo minuto, siamo tutti in attesa dell’annuncio del suo rinnovo, a proposito di rinnovo, occhio alla giornata di oggi, De Laurentiis sarà a Castel Volturno.

In porta? Ospina al momento è ancora avanti nel fondamentale del gioco con i piedi rispetto a Meret. La difesa, vista l’assenza di Manolas è fatta: Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui.

A centrocampo credo ci saranno: Demme, Zielinski e Fabiàn, anche se, visto il fisico longilineo dello spagnolo, l’opzione Lobotka non sia da escludere.

Davanti oltre a Mertens e Insigne, c’è Politano che pare in vantaggio su Callejon, che per il suo equilibrio potrebbe però comunque spuntarla, rimane questo il ballottaggio principale.

Rinnovo Callejon? Sinceramente non mi meraviglierebbe, lui è libero di firmare per altri club ormai da tempo, ma non l’ha fatto, Napoli è casa dello spagnolo”.