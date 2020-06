Politano scalda i motori, l’ala pronta a sfidare la “sua” Inter

Matteo Politano è stato uno dei colpi dell’inusualmente movimentato mercato di riparazione partenopeo: un’operazione da circa 23,5 milioni, distribuiti tra prestito, riscatto (obbligatorio) e bonus.

Il ragazzo è stato fortemente voluto da mister Gattuso, che ha individuato nell’ex Sassuolo l’erede di Callejon, seppur con caratteristiche diametralmente opposte.

Il destino ha voluto che Politano incontrasse nella semifinale di Coppa Italia proprio la “sua” Inter, ma soprattutto l’ex tecnico Antonio Conte, che nei 6 mesi di propria gestione ha relegato a ruolo da comprimario il giocatore.

Una motivazione in più per far bene insomma, che si annette alla principale: la finale.