Claudio Lotito, presidente della Lazio, lo scorso 26 aprile dichiarò al quotidiano Repubblica: “Sono ad un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che, vabbè l’avete vista”. La Procura Federale ha aperto un’indagine sulle dichiarazioni del patron biancoceleste. Se Lotito dovesse mettere in discussione la regolarità di quella gara, allora potrebbe essere aperto un fascicolo per illecito sportivo. In caso contrario, potrebbe essere squalificato per dichiaraizoni lesive.