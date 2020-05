Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato ai microfoni di Objektiv le sue opinioni in merito alle conseguenze del coronavirus sul calcio: “Spero che i tifosi possano ritornare allo stadio al più presto, la UEFA ne uscirà vittoriosa come tutte le federazioni. Non nego che ci saranno delle perdite, ma riusciremo a riprenderci velocemente”