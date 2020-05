Inizia la ricerca di Cristiano Giuntoli al nuovo terzino sinistro. Con Fouzi Ghoulam ormai sul piede di partenza dopo due stagioni non brillantissime – a causa anche di un brutto infortunio – toccherà ad un nuovo talento raccogliere la pesante eredità della fascia sinistra. Il DS azzurro già dalla scorsa sessione invernale di mercato segue diversi profili fra cui quello di Tsimikas, terzino greco dell’Olympiacos. La scorsa settimana, però, abbiamo riportato di un’indiscrezione di Sportitalia, poi confermata in settimana dalla Gazzetta dello Sport (Qui per saperne di più), che riportava un’interesse degli azzurri per il terzino classe 2001, del Legia Varsavia, Michal Karbownik.

Nato e cresciuto a Radom in Polonia nel marzo 2001, già giovanissimo milita nelle giovanili del Legia Varsavia. Con la squadra cadetta dei campioni di Polonia stupisce da centrocampista, ma le sue partite migliori le ha giocate da terzino. Nella stagione 2018-19 viene convocato in prima squadra ma rimane comunque un punto fermo delle giovanili del club. Una stagione da “Pendolare” fra terza e prima divisione che lo porterà questa stagione a guadagnarsi un posto in prima squadra. Con i “Wojskowi” quest’anno ha maturato 19 presenze distribuendo ben 6 assist per i compagni.

Nato come centrocampista, naturalizzato terzino ha un ottimo destro e un’importante propensione offensiva. I suoi movimenti sono da ala pura, quasi ricordano quelli di Callejon e Di Lorenzo nei tagli sul secondo palo mirati a raccogliere i lanci dal lato opposto di Lorenzo Insigne. Un terzino a tutta fascia capace di aiutare sia in fase offensiva che difensiva, ma con una forte propensione nell’impostazione per gli attaccanti. Nella parte difensiva può essere paragonato a Mario Rui, con interventi duri ma puliti, mentre in quella offensiva molto simile a Di Lorenzo, soprattutto per le doti sopracitate.

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 4 milioni di euro anche se il prezzo potrebbe essere gonfiato dal club polacco.