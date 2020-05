Il 10 maggio 2015 allo stadio Tardini andava in scena Parma-Napoli. La partita finì 2-2 e i marcatori per gli azzurri furono Gabbiadini e Mertens. Gli azzurri dopo la vittoria in campionato contro il Milan e il deludente pareggio contro il Dnipro sognavano il sorpasso in zona Champions sulle romane determinate a conquistare la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie. D’altro canto Donadoni conosceva già il futuro del suo Parma fanalino di coda, con un piede già in Serie B dopo l’annunciato fallimento. Nonostante ciò la partita non ha deluso i 12 mila paganti intervenuti in quell’afoso pomeriggio d’inizio maggio.

Rafa Benitez dopo le fatiche europee cambiò radicalmente la formazione: fra i pali Mariano Andujar ormai portiere titolare; in difesa Strinic, Koulibaly, Albiol e Hernique; a centrocampo Gargano e Inler, alle spalle di Duvan Zapata Mertens, Hamsik e Gabbiadini. L’ex tecnico del Napoli, Donadoni, rispose con il suo 4-3-3: Mirante, Cassani, Mendes, Feddal, Gobbi, Jorquera 6.5, Mauri, Lila, Nocerino, Varela, Palladino.

Il primo tempo – Nonostante il momento negativo dei padroni di casa, sono proprio loro a passare in vantaggio dopo soli 9 minuti. Angolo dalla sinistra, dalla bandierina Jorquera che la mette forte in mezzo, Andujar esce davvero male con i pugni e a punire gli azzurri c’è Palladino. Hamsik e compagni faticano a reagire, Benitez motiva i suoi e al 28esimo arriva la rete del pareggio. Un errore di Feddal favorì Marek Hamsik che subito allargò per Gabbiadini che trafisse Mirante e riportò a galla il Napoli. Neanche il tempo di esultare ed è subito 2-1 per i crociati al 33esimo minuto. Calcio di punizione dalla lunga distanza, Gobbi la tocca per Jorquera che con un destro velenoso dalla lontananza buca Andujar e riporta i suoi in vantaggio.

Il secondo tempo – Nella ripresa gli azzurri come al solito (ri)partono forte, Benitez decide di far subentrare Callejon e Higuain, ma a cambiare la partita è Mirante che chiude lo specchio agli azzurri. Il portiere neutralizza diverse azioni, prima un destro velenoso di Higuain imbucato da Callejon poi un sinistro a giro di Gabbiadini. Il Napoli insistite con Albiol che su suggerimento da calcio d’angolo sfiora il palo, poi l’illuminazione. Al 49esimo Strinic favorisce un assist per Mertens che con un destro a fil di palo mette a segno il pareggio, sulla conclusione non può nulla il portiere di Castellamare, è 2-2. Gli azzurri ci provarono in tutti i modi prima con Hamsik poi con il Pipita, ma l’estremo difensore dei romagnoli fu reattivo. Intanto il Parma non restò a guardare e più di una volta ci provò con Mariga poco cinico sotto porta. La partita finì 2-2, ma dopo il fischio di Rocchi ci fu una vera e propria rissa fra Higuain e Mirante. Il portiere salutò l’attaccante argentino, palesemente innervosito per le continue perdite di tempo, che reagì in maniera esagerata provocando una rissa fra le due panchine.