Secondo quanto si apprende dal tabloid inglese “Mail on Sunday”, Carlo Ancelotti starebbe guardando in Italia per rinforzare il suo Everton ed in particolare avrebbe pensato ad Adrien Rabiot per aumentare la qualità del proprio centrocampo. Secondo il quotidiano britannico il francese, che non è reduce da una brillantissima stagione con la maglia della Juventus, è valutato 30 milioni di euro circa.