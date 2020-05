Francesco Montervino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Rivoluzione a centrocampo? L’unico partente sarà Allan, quindi mi sembra un reparto molto forte e va soltanto integrato con un giocatore con quelle caratteristiche. Pessina? E’ un giocatore forte, sono quei profili che il Napoli cerca e poi valorizza. E’ un ’97 con una gamba importante, ha già giocato tanto. Non so dove potrebbe essere schierato nel 4-3-3 di Gattuso per rendere al meglio. Nel Verona ha fatto l’esterno e l’intermedio. Poi dobbiamo vedere nel dettaglio”.