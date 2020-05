Il mercato che vorrei: ipotizziamo la rivoluzione del Napoli

Vi siete mai chiesti voi appassionati di calcio come rinforzereste la propria squadra del cuore?

Oggi, proveremo ad immedesimarci nel lavoro che attenderà al ds azzurro, Cristiano Giuntoli facendo alcune valutazioni sui possibili nuovi acquisti del Napoli in base ai nomi finora usciti in orbita azzurra.

PORTIERI: In questo reparto c’è ancora da risolvere un rebus per quanto riguarda la permanenza di Alex Meret a Napoli. Infatti con l’arrivo di Gattuso il portiere ha perso il posto a discapito di Ospina. C’è ancora la possibilità di vederlo titolare? In ogni caso Meret ha grande mercato, Inter e Milan lo osservano attentamente.

Non è un caso che nelle ultime ore, l’agente di Sepe, ha parlato di un interesse del Napoli per il giocatore del Parma. Sere rappresenterebbe un’opportunità siccome già conosce la piazza essendo napoletano ma sopratutto avendo quella caratteristica che a Gattuso piace molto: saper giocare con i piedi, ed in questo Gigi Sepe è uno specialista.

DIFENSORI: In questo reparto tutto dipenderà dalla cessione di Koulibaly, infatti pare che il senegalese sia pronto per una big europea: in Premier ha molto mercato, però ADL non intende fare sconti sui 90 mln del cartellino. Con l’acquisto di Rrahamani, servirebbe al Napoli un difensore bravo ad impostare: uno alla German Pezzella della Fiorentina, il quale ancora non ha rinnovato il contratto con i viola. O puntare su un giovane tipo alla Koch, giocatore del Friburgo che ha fatto tanto bene. Non si escludono colpi di scena, invece per quanto riguarda le fasce il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro vista la partenza sicura di Ghoulam: il nome che fa sognare i tifosi è quello di Emerson Palmieri del Chelsea, infatti l’italo – brasiliano è in uscita e vuole tornare in Italia per giocarsi l’Europeo. Inter e Juve sono sul giocatore, sarà asta.

CENTROCAMPO: Sarà il reparto meno toccato, con le conferme di Zielinski e Fabian Ruiz l’unico in procinto di lasciare Napoli sarà Allan sul quale c’è l’Everton di Ancelotti: 40 mln è la richiesta di ADL. Calcolando i prezzi dimezzati del mercato per via della pandemia e le varie cessioni illustre come quelle appunto del brasiliano e di Koulibaly sognare un grande colpo non è eresia. Il sogno sarebbe Sandro Tonali, sul quale c’è mezza Europa. Altra ipotesi potrebbe essere invece la possibilità di comprare un giocatore con le caratteristiche simili ad Allan, e a tal proposito viene in mente il nome di Nahitan Nandez del Cagliari. 24 anni ed una prima stagione in Italia da protagonista, perno della nazionale dell’Uruguay. L’ex Boca, potrebbe essere una piacevole scommessa, sempre se l’Inter di Conte non decida di tornare alla carica per lui, altrimenti sarà asta.

ATTACCO: Qui invece sarà rivoluzione pura: fuori Callejon e Lozano ( il quale potrebbe essere ceduto per una cifra vicino ai 30 mln, altra somma discreta). Ancora da decifrare il futuro di Milik e Mertens. Partiamo dal polacco su cui bisogna fare una riflessione: ADL chiede 50 mln, una cifra fuori mercati sopratutto per uno che tra un anno si libererà a 0. La Juve pare che abbia offerto diversi giocatori: Bernardeschi, Pellegrini, Rugani o Romero. Analizzando le necessità del Napoli, non sarebbe utopia pensare di prendere dei giocatori dalla diretta avversaria. Bernardeschi è un esterno, ha talento ma a Torino ha fatto fatica a metterlo in mostra. Ha 26 anni è potrebbe essere una scommessa vincente perché a Napoli avrebbe l’occasione di giocare con maggior continuità. Luca Pellegrini sarebbe un grande colpo per il Napoli, sarebbe quel terzino sinitro che cerca da tempo. Ha 21 anni e ha già dimostrato che in Serie A può tranquillamente giocarci e anche discretamente bene. Rugani, invece qui bisognerebbe fare un discorso più approfondito: ha 25 anni, ha ancora margini di crescita ma il difensore su cui c’era mezza Europa alla Juve non ha mai praticamente giocato, la piazza di Napoli potrebbe aiutarlo a tornare ad alti livelli. Romero invece in una difesa a 4 suscita qualche dubbio, ottima promessa ma le sue caratteristiche non coincidono con la ricerca del difensore che il Napoli cerca.

L’attaccante che potrebbe sicuramente far bene a Napoli per caratteristiche è il Gallo Belotti: attaccante che può fare reparto da solo, tecnico e con una discreta velocità. Ha 26 anni come Milik e messo in un contesto diverso dal gioco granata potrebbe tornare ai tempi in cui si proclamò capocannoniere in Seria A. Il sogno sarebbe Ciro Immobile, ma difficilmente la Lazio lascerà partire il suo bomber. Una carta da scoprire sarà anche Andrea Petagna: sarà usato come contropartita (Belotti?) o si punterà sull’attaccante ex Spal?. Mertens? IL suo ipotetico addio vorrà dire che il Napoli sarà obbligato ad acquistare un attaccante da 25-30 gol, in casa azzurra sono avanti le riflessioni.