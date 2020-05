Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Domani il Napoli dovrebbe effettuare il secondo tampone. Entro venerdi dovrebbero terminare tutti gli esami. Per sabato la squadra potrebbe già allenarsi, visto che la società ha fatto recapitare a tutti gli azzurri il kit da lavoro: scarpini e almeno 3-4 cambi di materiale tecnico, poi saranno i calciatori a provvedere al lavaggio. Tre sono i campi e ci saranno 4 giocatori per campo, assistiti da due membri dello staff, con due turni distanziati di circa un’ora l’uno dall’altro”.

Sul mercato: “E’ complicato per tutti. Il Napoli in questo momento deve risolvere situazioni legate a giocatori come Allan e i portieri. La prima questione da risolvere è quella su Mertens”.