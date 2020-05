Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Newcastle continua il suo pressing su Kalidou Koulibaly. Mike Ashley ha accettato di cedere la proprietà del club ad un insieme di società rette dal fondo sovrano arabo, ma bisogna attendere l’ufficialità. E dunque i nuovi potenziali dirigenti del Newcastle avrebbero intenzione di portare Koulibaly in Inghilterra poichè dotati di grande potere economico. Il valore di mercato del senegalese si aggira intorno agli 80 milioni di euro e su di lui ci sono anche altre squadre come Tottenham e PSG. I soldi potrebbero convincerlo ad accettare la corte del Newcastle, che sta per diventare uno dei club più importanti al mondo.