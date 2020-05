Anche l’Atletico Madrid si unisce ai cugini del Real impostando le basi per la ripresa: come comunicato attraverso i propri canali social, in una Ciudad Deportita Wanda, totalmente blindata, tesserati e staff dei colchoneros si stanno sottoponendo alle visite necessarie.



Ricordiamo che in Spagna il governo ha dato l’ok per la ripresa delle sessioni collettive fissando il via in data 11 maggio.