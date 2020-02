Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa del rinvio delle cinque partite di Serie A (probabili sei con Samp-Verona): “Le autorità cercano di prendere la miglior decisione possibile, io mi fido e tutti noi dobbiamo pensare che stiano facendo il massimo. E’ un problema serio. Per non avere dubbi sulla regolarità sportiva, però, si dovrebbero fermare tutte le partite e non solo alcune”.