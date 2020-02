Buone notizie per il Barcellona in vista del ritorno di Champions col Napoli al Camp Nou. I blaugrana recuperano Gerard Piquè e Jordi Alba. Il difensore centrale ha svolto allenamento completo con fasciatura alla caviglia. Il terzino sinistro, che ha saltato l’andata al San Paolo, ha svolto solo la prima parte di seduta con i compagni. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Jordi Alba salterà la sfida col Real Madrid ma recupererà in tempo per il Napoli.