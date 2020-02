Pistocchi: “Contro l’Inter mi aspetto un Napoli molto propositivo”

Il giornalista Mediaset, Maurizio Pistocchi è intervenuto a “Globuli Azzurri”, riflettendo sul match di Coppa Italia che vedrà scontrarsi Napoli ed Inter il prossimo 5 marzo

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Contro l’Inter mi aspetto un Napoli che se la giochi, e con giocatori molto determinati. Il Napoli dovrebbe migliorare un pò il possesso palla, contro il Barcellona era solo al 20 per cento. Gattuso tiene molto alla fase difensiva, si sta lavorando anche sul mercato per migliorare questo aspetto. I partenopei sono superiori a molte squadre davanti in classifica,forse eccetto la Juventus”.