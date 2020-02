Tutto aperto per il passaggio del turno in Champions. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prospetta il possibile schieramento tattico per la gara di ritorno al Camp Nou e si legge che: “gli undici in campo dovrebbero essere gli stessi del San Paolo, con il sacrificio di Callejon e Insigne su tutti nel ripiegare e fare la doppia fase. Rino però proverà a spostarsi avanti, eludendo la prima pressione blaugrana, anche se dovesse trattarsi di una mossa ardua e coraggiosa”.

Poi aggiunge: “Il Napoli dovrà usare più spesso l’arma del cambio di gioco, per sfruttare l’ampiezza degli esterni d’attacco e degli interni di centrocampo. Si dovrà cercare di non ripetere l’unico errore di posizionamento nell’occasione dell’1-1, che è costato carissimo nell’economia del match”.